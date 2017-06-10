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Cavaliers pes etmedi

- Cleveland Cavaliers, birçok rekora imza attığı mücadelede Warriors'ı 21 sayı farkla yenerek seride ilk galibiyetini aldı

Cavaliers pes etmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Cleveland Cavaliers, 24 isabetli 3 sayılık atış ile rekor kırdığı maçta konuk ettiği Golden State Warriors'ı 137-116 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.

Cavaliers, NBA final serisinin 4. maçında Warriors'ı Quicken Loans Arena'da ağırladı. İlk çeyreği 49-33 önde kapatan Cavaliers, soyunma odasına da 86-68 önde gitti ve NBA play-off tarihinde bir periyot ve devrede en çok sayı atan takım oldu.

Birçok defa teknik faul çalınan mücadelenin ikinci yarısına da ağırlığını koymaya devam eden Cavaliers, üçüncü periyotu 115-96, mücadeleyi ise 137-116 kazanarak finalde ilk galibiyetini aldı ve seriyi 5. maça uzattı.

Karşılaşmayı 24 isabetli 3 sayılık atış ile tamamlayan Cleveland Cavalierslı oyuncular, NBA finalleri tarihinde bu alanda da rekor kırdı. Cavaliers, geçen yılın finalinde de karşılaştığı Warriors karşısında 3-1 geriden gelerek kupayı müzesine götüren ilk takım olmayı başarmıştı.

Takımın all-star'ı LeBron James 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile efsane oyuncu Magic Johnson'ı geçerek NBA finalleri kariyerinde toplam 9'uncu "triple-double"ını yaptı. Kyrie Irving 40 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Kevin Love ise 23 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Play-off'larda üst üste 15 galibiyetlik serisi sona eren ve bu alanda NBA rekorunu ele geçiren Warriors'ta Kevin Durant, 35 sayı ile takımının en skoreri oldu. Draymond Green 16 sayı ve 14 ribaunt, Stephen Curry 14 sayı ve 10 asist, Klay Thompson ise 13 sayı ile oynadı.

Golden State Warriors'ın ev sahipliği yapacağı serinin 5. maçı, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 04.00'te oynanacak.

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Amerikan Basketbol LigiCleveland CavaliersGolden State WarriorsGolden State Warriors'ı 137-116 Mağlup Ederek seriyi 3-1'e Getirdi.
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