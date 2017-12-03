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Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı

- NBA'de Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i mağlup ederek peş peşe 11. galibiyetini aldı

Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 116-111 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 11. karşılaşmasını kazandı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Son haftaların formda takımı Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 116-111 yendi.

Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 12 asist, Kevin Love ise 20 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. J.R. Smith 17, Dwyane Wade de 16 sayı kaydetti.

Yenilgi serisi 11 maça çıkan Grizzlies'te Tyreke Evans 31 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Marc Gasol 27 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.


- Ersan'dan 9 sayı, 11 ribaunt


Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Brooklyn Nets deplasmanından 114-102 galip ayrıldığı mücadeleyi, 9 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 6 asist, Luke Babbitt 20 sayı ve Taurean Prince 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nets'te Spencer Dinwiddie'nin 15, Joe Harris'in 13, Sean Kilpatrick, Jarrett Allen ve Allen Crabbe'in 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

New Orleans Pelicans forması giyen Ömer Aşık da takımının Portland Trail Blazers'i 123-116 mağlup ettiği karşılaşmada 1 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Boston Celtics-Phoenix Suns: 116-111

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-82

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 102-114

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 116-111

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 108-103

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 109-104

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 115-100

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 116-123

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BasketbolCleveland CavaliersErsan İlyasovaNBA
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