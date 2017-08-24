Cavcav'dan Demirören'e ziyaret





İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette başkan Demirören'in yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Murat Cavcav, Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verilmesinden dolayı TFF'ye teşekkür etti.

Murat Cavcav, Yıldırım Demirören'e Gençlerbirliği forması takdiminde bulundu.

Ayrıca Gaziantepspor Kulübü Başkanı Mutlu Özpineci ve yönetim kurulu üyeleri de TFF Başkanı Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, yöneticilerden Cengiz Zülfikaroğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile bir araya geldi.