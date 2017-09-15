Çaykur Rizespor altyapıda Altınordu'yu örnek alıyor





RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, altyapı hamlesini şampiyonluk kadar önemsediklerini söyledi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile düzenlediği basın toplantısında, Altınordu modelini Rize'ye taşımak istediklerini belirterek, "Çaykur Rizespor'un altyapı hamlesini, şampiyonluk kadar önemsiyoruz. Büyük hayalimizin yarısı lig sonunda şampiyonluk hevesi ise diğer yarısı da altyapı tesisleşmesidir. Bunu mutlaka hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Altyapı çalışmalarına ilişkin Altınordu ile iş birliği başlattıklarını ifade eden Yardımcı, "Bu dostluk temelinin başlangıcıdır. Uzun vadede iyi işler yapmak amacındayız. Gençlerin önünü açmak istiyoruz." diye konuştu.





- Özkan: "Rize'nin geleceğini iyi görüyorum"

Mehmet Seyit Özkan, Çaykur Rizespor'un altyapıda yeni bir hamle yapma arifesinde olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor'un, Süper Lig mücadelesi verirken öz kaynak modeline dönmeye gayret gösterdiğine dikkati çeken Özkan, "Bilgi birikimimizi tüm vatana olduğu gibi Rize'ye de aktarmaya geldim. Rize'nin spor kültürü var. Tesisleri son derece güzel. Sahaların yönünün değiştirilerek yeni saha oluşturma çalışması, sosyal tesis çalışması var. Bu konulara ilişkin düşüncelerimizi yöneticilere aktardık. Rize'nin geleceğini iyi görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Türk futbolunda öz kaynaklara güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Profesyonel, yetenekli oyuncular yurt dışından gelecek ama tamamı ithale dayalı futbolu hiç kimse istemiyor. Bizim, 30 milyonluk genç enerjimizi, kinetik enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Bu iş, biz büyükleri ilgilendiriyor. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Bu toprakların çocuklarına imkan sağlamalı ve onlara güvenmeliyiz. Gençlerimizin, Avrupa'daki yaşıtları ile aynı başarıyı yakalayacağına inandığımız için bu yola çıktık. Bu ilkeyi delmemek için yabancı oyuncu almıyoruz."





- Berke Özer konusu

Özkan, genç kalecileri Berke Özer'in transferine ilişkin Avrupa kulüpleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kulüpler birbirlerini biliyorlar. Görüşmeler de devam ediyor. Berke 17 yaşında ve gitse bile oynayamayacak. Biz çok para istediğimiz için yabancılar har vurup harman savurmuyor. 'Biz geleceğiz, çok maçını izleyeceğiz.' dediler. Biz de bu nedenle oynatıyoruz. Normalde bizim birinci kalecimiz Erce'dir ve Süper Lig'de oynayacak kalitededir. Erce'nin yaptığı fedakar davranış son derece önemli. Berke, Hindistan'a gidiyor ve 30 gün boyunca Erce kalede olacak."

Berke için ciddi talipler olduğuna değinen Özkan, "İngiltere'den devreye girilmişti. Berke için devreye giren takımlardan biri Manchester City. Almanya, İtalya ve İspanya'dan dört talep var. Avrupa'da araştırma ekipleri, ihtiyaçlara göre çalışıyor. Bizde ise neredeyse video izleyerek futbolcu alıyorlar. Bu iş ciddi, bu iş hobi değil." ifadelerini kullandı.