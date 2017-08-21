RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Çaykur Rizespor'un şehrin ortak sevdası ve herkesin sahip çıkması gereken değeri olduğunu söyledi.

Yardımcı, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ı makamında ziyaret ederek, seyirci desteğinin artırılması için destek istedi.

Hasan Kemal Yardımcı, burada yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında alınan iki galibiyet ile moral bulduklarını belirtti.

Alınan iki galibiyetten daha çok taraftar desteği ve şehirdeki ilgiden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Yardımcı, "Çaykur Rizespor bu şehrin ortak sevdası ve herkesin sahip çıkması gereken değeridir. Bu nedenle her kesimden takıma olan büyük ilgi ve alaka bizi çok mutlu ediyor. Heyecanımızı ve sorumluluğumuzu artırıyor." dedi.

Yardımcı, Süper Lig'e dönmek için işi baştan sıkı tutmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Sportif başarı sahada oyuncuların koşmasıyla ve mücadele etmesiyle beraber şehir olarak kenetlenmekten geçiyor. Takımı kamuoyu desteği ile takviye etmemiz gerekiyor. Süper Lig'e çıkabilmek, çıkınca da kalıcı olmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Bunun için birlik ve beraberlik şart."

Reşat Kasap ise Hasan Kemal Yardımcı'nın göreve gelmesinin şehirde çok olumlu bir hava estirdiğini ifade ederek, "Çaykur Rizespor'un en büyük eksikliği halkla iç içe olmamasıydı. Bu durum da tribünlerin boş olmasına neden oluyordu. Artık şehirde büyük bir heyecan var. Her şey daha farklı. Bizim de bundan önce olduğu gibi bugünden sonra desteğimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Yardımcı, ziyarette Kasap'a, üzerinde adı yazılı Çaykur Rizespor forması hediye etti.



