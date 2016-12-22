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Çaykur Rizespor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda yardımcı...

Çaykur Rizespor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda yardımcı antrenör Ender Alkan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Sancaktepe Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alan futbolcular salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler, kaleci antrenörü Ahmet Ziya Yüce yönetiminde ayrı hazırlıklarına devam etti.

İdmana, izinli olan Mehmet Akyüz ve Kweuke katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Oğulcan Çağlayan ve Ümit Kurt ise koşu yaptı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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