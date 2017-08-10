Çaykur Rizespor'a sivil toplum örgütlerinden destek





RİZE (AA) - Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek ve hafta sonu sahasında Manisaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'u sivil toplum örgütleri ziyaret ederek destek verdi.

Yeşil-mavili takımın Çaykur Didi Stadyumu'nda yaptığı antrenmanı bir süre izleyen sivil toplum örgütü yöneticileri, teknik heyet ve futbolculara çiçek verdi, baklava ikram etti. İdmanı izleyen taraftarlar ise futbolcuları alkışlarıyla destekledi.

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Esnaf Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, kadro ve seyirci olarak şampiyonluğu göğüsleyecek durumda olduklarını belirtti.

Rizeliler olarak bu sezon esnafların da üzerine düşeni yapacağını ifade eden Aksoy, ''İnşallah Manisaspor maçını kazanarak lige galibiyetle başlarız. Bütün şehir esnafı olarak 12'nci adam görevimizi yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, desteklerinden dolayı sivil toplum örgütü yöneticilerine teşekkür ederek, "Hep birlikte en kısa sürede Süper Lig'e dönmek için mücadele edeceğiz. Bunun için birlik bütünlüğe ihtiyacımız var. Şehrin bizi sahiplenmesi inancımızı ve gücümüzü artırıyor." diye konuştu.

Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada taktik ağırlıklı maç yapıldığı öğrenildi.