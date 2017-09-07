Çaykur Rizespor'da duran toplar Özgür Çek'e emanet





RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Özgür Çek, kapanan takımlara karşı takımına yardımcı olabilmek için özel olarak duran top çalışması yaptığını söyledi.

Özgür Çek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig hedefine ulaşması için sezon başında takım halinde kenetlendiklerini ve takımdan ayrılmadıklarını belirtti.

Takım olarak ilk hedeflerinin milli takım arasına kadar ligdeki ilk üç maçı kazanmak olduğunu anlatan Özgür, bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in ağırlığını kaldıracak bir kadroya sahip olduklarına değinen 26 yaşındaki sol bek, "Kendimize güveniyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Bu hafta Altınordu deplasmanına gideceğiz. Onlar da genç bir takım ama zaaflarını biliyoruz. Yenilmeyecek bir takım değil. Elbette biz de yenilmeyecek bir takım değiliz ama hedefimiz doğrultusunda yenilgiye ve yenilgilere tahammülümüz yok." dedi.

Rakiplere saygı duyduklarını ama Süper Lig hedefine ulaşmak için çok çalıştıklarının altını çizen Özgür Çek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp hedefimize ulaşacağız. Biz en az her takım kadar koşarsak kazanamayacağımız maç yok. Altınordu deplasmanında iyi bir sonuç ile dönüp iç sahada dolu tribünlere oynamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Lige iyi başladım"





Özgür Çek, geçtiğimiz sezonun son haftalarında ameliyat olduğunu ve bu sezona tamamen hazır başladığını kaydederek, şunları aktardı:

"Lige iyi başladım. İlk hafta mücadelesinde iki frikik golü attım. Toplamda liglerde beşinci golüm oldu. Geçen sezon da Süper Lig'de Galatasaray'a frikikten gol atmıştım. Hikmet hocama teşekkür ediyorum. Farklı hocalarla çalıştım ama frikik çalışması özel olarak yapmamıştım. Artık her idman sonrası özel olarak çalışıyoruz. Frikiklerle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İnşallah bu böyle devam eder. Sadece frikikler değil korner ve yan toplar da çok önemli."

Duran topların her lig için çok değerli olduğunu belirten Özgür Çek, şöyle devam etti:

"Duran toplar kapanan takımları açmak için çok önemli. İlk hafta Manisaspor maçında duran toptan golleri erken bulmuştuk. Umarım bu böyle devam eder. Hedefimiz şampiyonluk. Burada bir çok arkadaşımız bu hedef için kaldı. Taraftarımız da geçen sezona göre daha istekli. Biz de onların iştahını aldığımız sonuçlarla kabartıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Biz de en iyi şekilde onlara layık olup hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşırız."

Özgür Çek, bu sezon ligin ilk haftasında oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-1 kazandığı karşılaşmada takımına 2 frikik golüyle katkı sağlamıştı.