Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet serisi

RİZE (AA) - TFF 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mehmet Uslu, ilk yarının kalan 3 maçını galibiyetlerle tamamlamak istediklerini söyledi.

Mehmet Uslu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son üç maçta 7 puan alarak toparlanma sürecine girdiklerini belirtti.

Hafta sonu ligin en güçlü takımlarından Akın Çorap Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden defans oyuncusu, seri galibiyetler almayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Rakibimiz son haftalarda puan kayıpları yaşasa da bu ligin en iddialı ekiplerinden. Biz de son haftalarda toparlanma aşamasına girdik. Doğru yolda ilerliyoruz. İlk yarıda kalan 3 maçı kazanmak istiyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ama kendimize güveniyoruz ve çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Devre arasına kadar kayıpsız girmek için her maçı ayrı bir final niteliğinde oynayacaklarının altını çizen Mehmet, şunları kaydetti:

"Elbette bizim için ikinci yarı çok farklı olacak. Bu bilinçle çok farklı bir devre arası hazırlığı bizi bekliyor. Bu ligin zorluk derecesinin farkındayız. Bu bilinçle ikinci yarıya gireceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Bu inancı lig sonuna kadar taşıyarak hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Elbette yara alacağımız haftalar olacak ama inancımızı kaybetmeden yolun sonuna varmak için mücadele edeceğiz."

Mehmet Uslu, taraftarlara da seslenerek, "Onları her an yanımızda görmek istiyoruz. Zorlu lig yarışında tek eksiğimiz taraftar. Taraftar bizim için birinci güç. Bu takımın en büyük parçası taraftar ve bu henüz tamamlanamadı. Bunda elbette zaman zaman aldığımız sonuçların etkisi var ama onlardan lig sonuna kadar yanımızda koşmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.