Çaykur Rizespor'da hedef üç puan





RİZE (AA) - TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkan vekili Hasan Kartal, bu maçı kazanıp galibiyet serisi yakalamak ve üst sıralarda yer edinmek istediklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta İstanbulspor'u 3-0 yenerek üst sıralara tutunduklarını, galibiyetin kendilerini psikolojik olarak olumlu etkilediğini belirtti.

Ligde zirve yarışının her geçen hafta zorlaştığını vurgulayan Kartal, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren takımların aralarında oynayacakları maçların adeta 6 puan değeri taşıdığına dikkati çekti.

Kartal, yarınki müsabakanın çok zorlu geçeceğini ve Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumun rakip oyuncuları kamçılayacağına inandığını kaydederek, "Rakip oyuncular kendilerini göstermek isteyecektir. Camianın destek alması için bu maç rakibimiz için çok değerli. Çok önemli bir taraftar destekleri var. Bu karşılaşmaya bir anlamda kendilerini ispatlama maçı olarak bakacaklardır." diye konuştu.

Süper Lig'e yükselme yarışında ilk yarıyı avantajlı kapatmak istediklerine işaret eden Kartal, "Üst sıralardan kopmamak zorundayız. Eskişehirspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamak ve üst sıralarda yer edinmek istiyoruz. Rakibimizin de tek hedefi, içinde bulundukları durumdan sıyrılarak daha yukarılara tırmanmak. Her iki taraf için de çok farklı anlam taşıyan bir maç. İnşallah, 90 dakika sabırlı oynayıp kazanarak Rize'ye döneriz." ifadelerini kullandı.