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Çaykur Rizespor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

- Yeşil-mavili oyuncu Oğulcan Çağlayan: "Biz bütün puanlara talibiz. Böyle bir hedefimiz var"

Çaykur Rizespor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Oğulcan Çağlayan, 5. haftada MKE Ankaragücü ile sahalarında oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Oğulcan, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi başlangıç yaptıklarını belirterek, "4'te 4 yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Lige nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz çok önemli olacak. Daha çok çalışarak oynadığımız oyunun üzerine çıkacağız." dedi.

Son oynadıkları Altınordu maçından çok memnun kalmadıklarını dile getiren Oğulcan Çağlayan, "Bu bizim için ders oldu. MKE Ankaragücü maçına çok daha iyi hazırlanacağız. Kendi sahamız ve seyircimizin önünde üç puan daha alıp, sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini ifade eden Oğulcan, şunları kaydetti:

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Taraflarımız stadı dolduracak ve hep beraber güzel bir karşılaşma oynayacağız. 3 puan daha almak istiyoruz. Biz bütün puanlara talibiz. Böyle bir hedefimiz var. Tüm puanları almak için mücadele edeceğiz."

Öte yandan, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. İdmanda, yeni transferlerden Alexander Milosevic de yer aldı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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