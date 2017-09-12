Çaykur Rizespor'da rehavet uyarısı





RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, TFF 1. Lig'in ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak hanesine 12 puan yazdırdıklarını belirterek, "Kimse havaya girmesin. Bu lig ikinci yarı başlıyor." dedi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin son maçında Altınordu deplasmanında 4-3 kazanmalarına rağmen eksikliklerinin çok net olarak ortaya çıktığını söyledi.

Maçta adeta 20 dakika direksiyon başında uyuyan sürücü görüntüsü verdiklerine değinen Yardımcı, "Maçta 3 tokat yedik ama 4 tokat atarak kazanmayı başardık. Nereden şamar yiyeceğimiz bu ligde belli değil. Çok dikkatli olmalıyız. Teknik kadromuz da bu konuda gerekli uyarıları yaptı." diye konuştu.

Kendisini en fazla mutlu eden şeyin takımın disiplinli çalışması olduğuna değinen Yardımcı, "Takım üzerine koyarak ilerliyor. Aksaklıklarımız belli limitler içerisinde kalırsa lig sonunda hedefe ulaşırız. Bunun için şımarmak yok. Kimse havaya girmesin. Lig ikinci yarı başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili kulübün başkanı, alınan iyi sonuçların ardından seyirci sayısında artış olduğunun altını çizerek, kırgınlıkları gidermek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bütün takımlara saygı duyduğunu ama Karadeniz takımlarının başarısının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Yardımcı, "İyi yönetilen takımlara çok büyük saygı duyuyorum. Özellikle Giresunspor son iki sezondur çok iyi yönetiliyor. Son anda bir üst ligin kapısından döndüler. İyi yönetiliyor ve iyi çalışıyorlar. Giresunspor taktire şayan top oynuyor. İnşallah birlikte ipi göğüsleriz." değerlendirmesini yaptı.

Yardımcı, ligin ikinci yarısının çok daha değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu ligde ilk yarıda önemli bir puan farkı olmadıkça işiniz çok zor. Önemli olan ikinci yarı ipi göğüslemek. Bunun için ilk 10 maçı kazansanız da bir kıymeti yok. Lige maç maç bakarak ilerlemek zorundayız." şeklinde konuştu.

Hasan Kemal Yardımcı, kendilerine iyi bir takım ve yönetim modeli bırakan eski başkan Metin Kalkavan ve ekibine de teşekkür etti.