Çaykur Rizespor'da yıl sonu borcu 41 milyon lira





RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ali Haydar Er, 2017 sonu itibarıyla kulüp olarak toplam 41 milyon 443 bin lira borçlarının olduğunu bildirdi.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Er, Çaykur Rizespor'un mali yapısı ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de sezona 55 milyon 666 bin lira borç ile başladıklarına işaret eden Er, "Bu dönemde 31 Aralık itibarıyla futbolcu ve menajerlere 11 milyon 102 bin lira ödeme yaptık. Kulüp ortak giderleri için de 7 milyon 900 bin lira ödedik. Taksitli zorunlu borçlardan dolayı 2 milyon 595 bin lira ödeme yaptık. Yıl sonu itibarıyla 41 milyon 443 bin lira borcumuz var. Toplamda ise 36 milyon 469 bin lira gelir elde edebildik." diye konuştu.

Bundan sonraki yapılandırma ile sezon sonuna kadar futbolculara 13 milyon 197 bin lira ödeme yapacaklarını kaydeden Er, sezonluk toplam giderin yaklaşık 67 milyon lira olduğunu ifade etti.

Kulübün eski başkanı Metin Kalkavan'a 13 milyon 670 bin lira, Kayseri Erciyesspor Kulübüne ise 6 milyon 160 bin lira borcun bulunduğunu vurgulayan Er, "Mali yapı ortada. Ödemelerimiz Süper Lig ödemeleri. Bir alt lige düşmenin bedelini Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor'da görüyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu tablo, TFF 1. Lig için ağır, Süper Lig için hafif." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Kalkavan'ın, alacağıyla ilgili bir şey söylemediğine değinen Er, Kalkavan'ın borcun yasal faizini kendi cebinden ödediğini, bunun yıllık bedelinin 2,5 milyon lira olduğunu kaydetti.



Kamerunlu futbolcuları Leonard Kweuke'ye 2 milyon 502 bin lira borçlarının bulunduğuna dikkati çeken Er, "Futbolcularımız anlayışlı davranıyor. Oyuncularımız bu konuda çok olumlu." şeklinde görüş belirtti.

Oğulcan Çağlayan transferinden kaynaklı Çaykur Rizespor'un Kayseri Erciyesspor'a verdiği senedi, Kayseri kulübünün eski başkanı Ziya Eren'in çaldığı yönünde iddialar olduğunu ve kulübün bunu mahkemeye taşıdığını dile getiren Er, "Muhatap Kayseri Erciyesspor'dur. Bu yönde belge aldık. Kayseri Erciyesspor Kulübü ile mutabakatımız var. Mahkeme şubat ayında başlayacak. İstesek dahi ödeme yapamıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mahkeme sonucunda ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.





- Transfer çalışmaları





Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ise Süper Lig hedefi doğrultusunda camianın büyüklüğü noktasında taraftarın beklentisine cevap vermeye çalışacaklarını belirtti.

Devre arası transferinin zor olduğuna değinen Bakır, şöyle devam etti:

"İstenilen şartlarda transfer zor. Hocamızın verdiği alternatifli liste var. Hocamızın isteklerine ilaveler yapıldı. Çalışmalar kapsamında Galip Güzel'i kadromuza kattık. Transfer komitesi çalışıyor. Orta saha, defans ve forvet hattı için nokta transfer arayışımız devam ediyor. Mali tablo ortada. Süper Lig giderleri mevcut. TFF 1. Lig'de bazı kriterler var. Yabancı sayısı sıkıntı. Sadece beş yabancı oynatabiliyoruz. Bundan dolayı yabancı sayısını azaltmak için uğraşıyoruz. Bu konuda çalışma devam ediyor. Bütün oyuncular için tekliflere açık olduğumuzu yetkililere belirttik. Oyunculara gelen teklifleri değerlendireceğiz. Yabancı oyunculara yer açmak için bunu yapacağız."

Talep edilen transfer ücretlerinin yüksekliğine dikkati çeken Bakır, "Pote'yi kadromuzda görmek istiyoruz. Pote'nin istediği rakamları bizim verme şansımız yok. Pote için 1 milyon avro teklif ettiğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Garanti para kesinlikle vermeyeceğiz. Garanti para, maç başı ve Süper Lig'e yükselme olarak alacağı üçe bölüyoruz. Futbolcular performansa dayalı bir politika yerine garanti paraya imza atmak istiyor. Mali yükün azaltılması için çok istekli olsak bile performansa dayalı ücret politikası izleyeceğiz." diye konuştu.

Trabzonspor'dan oyuncu alınacağı ve hazırlık maçı yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Trabzon ve Rize kardeş kenttir. Komşuluk ilişkilerimiz son derece iyi ama Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ilişkileri başkadır. Bizim ilişkilerimiz şu an için dondurulmuştur. Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ve yönetimimiz, Trabzonspor'dan hiçbir şekilde oyuncu alma ve kiralama ile yeşil-mavili taraftara böyle bir saygısızlık yapmaz. Yaşanan hayal kırıklığından sonra gündeme getirmek dahi olmaz. Böyle bir teklifi de kabul etmeyiz. Yusuf Yazıcı'yı dahi önerseler Trabzonspor'a vereceğimiz cevap 'hayır' olacaktır. Hassasiyeti biliyoruz. Taraftarımızın hayal kırıklığının bu kadar sıcak olduğu bir dönemde olmaz. Biz onların duygularını bir iki oyuncuya feda etmeyiz."