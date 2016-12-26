Çaykur Rizespor'dan en kötü performans





RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümünü 13 puanla tamamlayan Çaykur Rizespor, 17. kez mücadele ettiği ligde 16 haftalık periyotta en az puan topladığı performansı sergiledi.

Sezona futbolcu kadrosunu büyük oranda değiştirerek başlayan Hikmet Karaman yönetimindeki yeşil-mavili ekip, 16 haftalık performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Söz konusu dönemi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak, 13 puanla 15. sırada kapatan Çaykur Rizespor, 17. kez mücadele ettiği Süper Lig'de en az puan topladığı 16 haftalık performansı ortaya koydu.

Yeşil-mavili ekip, sezonun geride kalan 16 haftasında rakip filelere 15 gol gönderirken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.





- Maç sonlarında kalesini koruyamadı





Çaykur Rizespor, sezonun ilk bölümünde oynadığı maçların son anlarında kalesinde 7 gol gördü.

Sezonun ikinci haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanında 90. dakikada Skulason'un golüne engel olamayan Çaykur Rizespor, 4. haftada Galatasaray karşısında 89. dakikada Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda kalesini gole kapatamadı.

Hikmet Karaman'ın ekibi, ligin 6. haftasında Adriano'nun 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 10. haftasındaki Adanaspor müsabakasının 85. dakikasında, 2-1 önde olduğu sırada Roni'nin golüne engel olamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan yeşil-mavili ekip, 11. haftada ise Medipol Başakşehir deplasmanında Saadane'nin 89. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibine 2-1 yenildi.

Ligin 12. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada İsmail Köybaşı'nın 90+3. dakikada attığı golde kalesini kapatamayan Çaykur Rizespor, son olarak 16. haftada Osmanlıspor'a Musa Çağıran'ın 90+1. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

Yeşil-mavililer, son dakikalarda kalesinde gol gördüğü maçlarda 5 puan kaybetti.





- Mete: "Eksiklerimizi biliyoruz"





Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon içinde genç ve yeni oyunculardan kurulu bir ekip olmanın sorunlarını yaşadıklarını bildirdi.

Sezonun ilk bölümünde beklenen performansı sergileyemediklerini kaydeden Mete, "Genç ve yeni oyunculardan kurulu bir ekip olmanın sorunlarını yaşadık. Ligin ikinci bölümünde yapacağımız takviyelerle üst sıralara tutunmak istiyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Gerekli tespitleri yaparak çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Saffet Mete, en kısa sürede kadroya 3 veya 4 oyuncu katmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.