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Çaykur Rizespor'dan transferle ilgili açıklama

- Çaykur Rizespor Kulübü: "Türkiye’de başlayan transfer döneminde bazı menajerlerin Çaykur Rizespor Kulübü adını kullanarak transfer ücretlerini yükseltmeye çalıştığını üzüntüyle tespit etmiş bulunmaktayız" - "Bilinmesi gerekir ki Çaykur Rizespor Kulübü için transfer çalışmaları hassas kurallar üzerinde inşa edilmiş ve transfer piyasasını yükseltmek yerine normal seviyelerine çekilmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir"

Çaykur Rizespor'dan transferle ilgili açıklama

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, bazı menajerlerin yeşil-mavili kulübün adını kullanarak transfer ücretlerini yükseltmeye çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’de başlayan transfer döneminde bazı menajerlerin Çaykur Rizespor Kulübü adını kullanarak transfer ücretlerini yükseltmeye çalıştığını üzüntüyle tespit etmiş bulunmaktayız. Transfer çalışmaları kapsamında bizim yaptığımız görüşmelerde de bazı kulüplerimizin adının kullanılması benzer amaca yönelik bir taktiktir. Bu durum tüm kulüplere ve Çaykur Rizespor Kulübüne yapılan bir haksızlıktır." denildi.

Çaykur Rizespor'un, 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele ettiği bilinciyle bu ligin kurallarına göre transfer yapmaya özen gösterdiği vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bilinmesi gerekir ki Çaykur Rizespor Kulübü için transfer çalışmaları hassas kurallar üzerinde inşa edilmiş ve transfer piyasasını yükseltmek yerine normal seviyelerine çekilmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. TFF 1. Lig başta olmak üzere tüm liglerdeki takımlarımız şunu bilsinler ki adımızın geçtiği tüm transfer iddialarının en doğru cevabı kulüp yetkililerimizdedir. Kulüp başkanımız Hasan Kemal Yardımcı transfer piyasasının yükseltilmesine karşı mücadele eden bir isimdir ve bilgi paylaşımının kulüplerimizin menfaatine olduğunu savunmaktadır. Yanlış transfer harcamaları kulüpleri ciddi bir çıkmaza sürüklemektedir ve ivedilikle önüne geçilmesi gereken bir durumdur."

Her transferin açık şeffaflıkta olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF 1. Lig'e uygun transfer koşullarının belirlenmesi kulüplerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. TFF 1. Lig'in gelir kaynakları dikkate alınarak transferde uygulanan yöntemler yeniden gözden geçirilmeli ve gerektiğinde transferin ötelenmesi, Türk futboluna yapılacak büyük bir hizmettir. Oluşturulan sanal rakamlar kulüplerimizin yok olmasına kadar varacak istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Çaykur Rizespor Kulübü garanti para üzerine odaklanmış bir transfer asla yapmayacaktır. Hedefi ve performansa dayalı transfer cesareti olan futbolcuların kadromuza katılmasına özen gösterilecektir. Transfer dengelerinin korunması olmazsa olmazımızdır. Şüphesiz her futbolcunun bir kalitesi mevcuttur ama unutulmamalıdır ki Çaykur Rizespor gibi diğer kulüplerimiz de üst düzey kaliteye sahiptir."


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çaykur RizesporFutbolTFF 1. Lig
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