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Çaykur Rizesporlu futbolcular, vatandaşlarla bayramlaştı

- Kulüp başkanı Yardımcı: "Çaykur Rizespor'un konuşulmasını istiyoruz"

Çaykur Rizesporlu futbolcular, vatandaşlarla bayramlaştı

RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, Rize'de vatandaşlar ve esnafla bayramlaştı.

Kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman, teknik heyet ve futbolcularla Osman Karavin ve Atatürk Caddesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Karaman, küçük bir çocuğu kucağına alarak sevdi.

Bayramlaşmanın ardından Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle sokakta vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi.

İlgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Biz bir görev yapıyoruz. Çaykur Rizespor'un konuşulmasını istiyoruz. Rize'de takımımız gündem olsun. Devamlı konuşulsun. Konuşuldukça ilgi artacak. İlgi artıkça sevgi artacak. Sevgi artıkça bizim motivasyonumuz artacak. İyi işler yapacağız. İyi gidiyoruz. Heyecanımız var, havaya girmek yok. Heyecanlanacağız ama havalanmayacağız. Bu yolda en iyisini yapmaya çalışacağız. Rize bizi bağrına bastı, hepsine teşekkür ediyoruz."


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