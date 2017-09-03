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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Lincoln Rize'de

- Yeşil-mavili ekibin Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan transfer ettiği Lincoln Rize'ye geldi

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Lincoln Rize'de

RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan transfer ettiği Lincoln Henrique Oliveira dos Santos Rize'ye geldi.

Lincoln'u Rize'ye gelişinde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar uzun süre Lincoln lehine tezahüratta bulundu.

Lincoln, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel duygular yaşadığını belirterek, "İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Taraftarın ilgisi beni mutlu etti. Hayatımın en önemli, unutamayacağım anını yaşıyorum. Çok mutluyum. İyi bir kulübe geldim. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.

Çaykur Rizespor'un uzun zamandır kendisini istediğine değinen Lincoln, "Hocamızın bizzat beni izlemesi gurur verici. Ben de bunun karşılığını vermek için buradayım. Sene sonunda şampiyon olup karşılığını vermek istiyorum." diye konuştu.

Hasan Kemal Yardımcı ise Lincoln'un yıldız adayı olduğunu ifade ederek, "İsabetli bir transfer yaptık. Benim de taraftarın da beklentileri yüksek. İnşallah iyi olacak. Kendisi bize gelmekle iyi bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Lincoln'un ilk yabancı transferleri olduğuna değinen Yardımcı, "İnşallah 10 numara olacak. Hocamızın çok ısrar ettiği bir isim. Mutluyuz, iyi günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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