Çebi, Spor Eğitim Daire Başkanı oldu

ANKARA (AA) - Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Genel Müdürlüğü (SGM) bünyesindeki Spor Eğitim Daire Başkanlığına getirildi.

Danimarka, Rusya ve ABD'deki dünya şampiyonalarında kürsünün zirvesine çıkan Selçuk Çebi, spor yaşamının yanı sıra akademik kariyerini de tamamlayarak, Yönetim Bilimleri dalında master yaptı.

Ülke sporuna katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını dile getiren Çebi, "Bu zamana kadar hem spor kariyerim olsun, hem de akademik kariyerim olsun hepsi devletim ve milletim içindi. Özellikle çok sevdiğim güreşe, güreşçilere vereceğim bilgi birikimim ile yeni başarılara bir katkı da ben sağlamak istiyorum. Sporumuzu 'nasıl bir adım daha öteye taşırız' düşüncesiyle hareket ederek, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk Çebi, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları sonrasında aktif güreş yaşamını sonlandırmıştı.



