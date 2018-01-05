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Çekişmeli maçın kazananı Warriors

Amerikan Basketbol Ligi'nde Batı Konferansı'nın iki iddialı takımının mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 124-114 yendi.

Çekişmeli maçın kazananı Warriors

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) iki maçla devam edildi. Toyota Center'da oynanan çekişmeli maçta konuk ekip Golden State Warriors, özellikle son periyottaki üstün performansının yardımıyla Houston Rockets'ı 124-114 yenerek sezonun 31'inci galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Warriors'ta all-star oyunculardan Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Stephen Curry 29 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Klay Thompson 28 sayı kaydetti. Draymond Green ise 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.

Green tarihe geçti

Bu sezon ikinci triple-double'ını yapan Green, yeni bir kulüp rekoruna da imza attı. 27 yaşındaki forvet, 2012'den bu yana giydiği Golden State Warriors formasıyla toplam 21'inci triple-double'ını yaparak eski basketbolcu Tom Gola'yı geçti ve bu alanda kulüp rekorunun yeni sahibi oldu.

Westbrook takımını taşıdı

Günün diğer mücadelesinde Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 127-117'lik skorla geçti.

Sezonun 22'inci galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

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Golden State WarriorsHouston RocketsNBASpor
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