Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Yahya Lalik dünya İbrahim Aybar
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması
Altın yeni gözde
Altın yeni gözde

Çekya'da zafer Marquez'in

MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 10'uncu yarışının gerçekleştiği Automotodrom Brno Grand Prix'sini Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Çekya'da zafer Marquez'in
banner17

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de, sezonun 10'uncu yarışı Çekya'nın Brno kentindeki 5,5 kilometrelik Automotodrom Brno pistinde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sezonun ilk 9 yarışının ardından 185 puanla zirvede yer alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Çekya'daki zaferi ile puanını 210'a çıkardı ve genel sıralamadaki liderliğini korudu. Bu birincilikle Marc Marquez, toplamda 76, premier sınıfta ise 50'nci birinciliğini elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası

Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 12'nci yarış Macaristan'da gerçekleşti.

Formula 1'de, sezonun 12'nci yarışı Macaristan'ın, 4 bin 381 metrelik efsanevi Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sezonun ilk 11 yarışının ardından 162 puanı bulunan Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Macaristan'da ikinci olarak pilotlar klasmanındaki puanını 183'e çıkardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Honda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5