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Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

Celta Vigo'nun sportif direktörü Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.

Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres, milli futbolcu Emre Mor'u transfer etmek isteyen bazı kulüplerin olduğunu belirterek, "Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." dedi.

Minambres, Emre Mor'un takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Genç futbolcunun kendileri için önemli olduğunu belirten Minambres, "Şu anda her ne kadar hiçbiri bize doğrudan gelmese de ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Belki temsilcileri aracılığıyla ilettiler bunu. Ancak bizim niyetimiz onun Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ligde bir gol kaydetti.

Muhabir: Hasan Esen

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Celta VigoEmre MorFelipe MinambresFutbolİspanyaİspanya 1. Futbol LigiSpor
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