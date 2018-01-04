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Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadeleyi, 102-88 Celtics kazandı.

Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı

ANKARA (AA) - NBA'e 12 maçla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 102-88 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Celtics'te Terry Rozier 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Smart 15'er sayı kaydetti. Kyrie Irving, eski takımına karşı 11 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Yüzde 34,8 isabetle şut atan Cavaliers'ta LeBron James 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kyle Korver 15 sayı, Jeff Green de 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakikada 2 sayı attı.

Warriors, Curry'nin üçlüğüyle kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Stephen Curry'nin bitime 3.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle 125-122 mağlup etti.

Curry 32 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt ve Draymond Green 18 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üretti.

Mavericks'te Wesley Matthews'un 22 sayı, 5 ribaunt, Dwight Powell'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 18 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBoston CelticsNBASporStephen Curry
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