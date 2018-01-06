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Celtics seriyi 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 91-84 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Celtics seriyi 5 maça çıkardı

ANKARA (AA) - NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 91-84 yendi.

Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 16'ncı kez kaybeden Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 25 sayı ve 23 ribaunt ile double-double yaptı. Jimmy Butler 14 sayı ve 6 asist, Jamal Crawford 13 sayı kaydetti.

Ersan'ın çabası yetmedi

Batı Konferansı temsilcisi Portland Trail Blazers, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-89'luk skorla geçti.

Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Blazers'ta CJ McCollum 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Damian Lillard ile Al-Farouq Aminu 14'er sayı, Jusuf Nurkic 11 sayı ve 9 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.

Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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Amerikan Basketbol LigiBoston CelticsDoğu KonferansıMinnesota TimberwolvesSpor
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