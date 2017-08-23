Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam gaziantepspor yandex Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Cem İlkel adını üst tura yazdırdı

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li rakibi Blumberg'i 2-0 yenen Cem İlkel, üst tura çıktı

Cem İlkel adını üst tura yazdırdı


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Cem İlkel, tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li William Blumberg'i 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkan Cem İlkel, ev sahibi ülkeden Blumberg ile karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kuran milli tenisçi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Cem İlkel, bu turda Igor Sijsling ile Michael Mmoh arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkCem İlkelTenisWilliam Blumberg
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5