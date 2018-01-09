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Cem İlkel'e ilk turda İtalyan rakip

- Milli tenisçi Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda Salvatore Caruso ile karşılaşacak

Cem İlkel'e ilk turda İtalyan rakip


İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler birinci eleme turunda İtalyan Salvatore Caruso ile eşleşti.

Organizasyonun internet sitesinden duyurulan eşleşmelere göre, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanının 263. basamağında yer alan Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinde dünya 209 numarası Salvatore Caruso ile karşılaşacak.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerinde boy gösterecek 22 yaşındaki tenisçi, geçen yıl ABD Açık elemelerinin ikinci turunda mağlup olmuştu.

Avustralya Açık'ta eleme turu maçları 10-13 Ocak'ta oynanacak.

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