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Cenk Tosun kadroda yer alacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, yarın Tottenham ile yapacakları karşılaşmada Cenk Tosun'un kadroda yer alacağını açıkladı.

Cenk Tosun kadroda yer alacak

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, yarın Tottenham ile yapacakları karşılaşmada Cenk Tosun'un kadroda yer alacağını açıkladı.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Tottenham ile yarın TSİ 20.30'da yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Allardyce, Beşiktaş'tan geçen hafta transfer edilen Cenk Tosun hakkında da açıklama yaptı.

Milli oyuncunun bir an önce kendini kanıtlamak istediğini belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor. Yarın Tottenham karşısında kadroda olacak." ifadesini kullandı.

Cenk Tosun'un takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Allardyce, "Umarım yarın istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor." diye görüş belirtti.

Cenk'in performansından umutlu olduğunu kaydeden Allardyce, "Buraya gelmeyi çok istedi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden bir takımdan Premier Lig'e geldi. Kendini futbola adamış birisi ve oynama iştahını umarım sahaya yansıtır." değerlendirmesinde bulundu.

"Everton Walcott'u istiyor"

Everton'ın Arsenal'in golcüsü Theo Walcott'u transfer etmek amacıyla görüşmeler yürüttüğünü de söyleyen Sam Allardyce, şunları kaydetti:

"Walcott'u kadromuza katarsak çok güzel olur ama şu an ortada bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Theo kendini kanıtladığı için riskli bir transfer değil. Arsenal formasıyla 100'ün üzerinde gol ve birçok asiste imza attı."

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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