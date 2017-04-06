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Cenk Tosun: Lyon zor anlar yaşayacak

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, performansının gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'in büyük katkısı olduğunu söyledi.

Cenk Tosun: Lyon zor anlar yaşayacak

ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın formda futbolcularından Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın bu sezon Avrupa ve ligdeki performansı ile form durumuna ilişkin UEFA'ya röportaj verdi.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u eleyerek ilk kez yarı finale kalma fırsatı yakaladığının hatırlatılması üzerine Cenk, "Turnuvada yarı finale kalacak güçte olduğumuza inanıyorum. Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde forma gi̇ydi̇ği̇ 4 maçta 3 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu, başarısının sırrının sorulması üzerine, "Sıkı çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmaz. Başarılı olmak için her zaman üzerine koyarak devam ediyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki üç sezonumda çok ilerleme kaydettim. Şenol Güneş'in gelişimimde büyük emeği var." cevabını verdi.

"Lyon zor anlar yaşayacak"

Vodafone Arena'da taraftarla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ve bu durumun performanslarına yansıdığını belirten Beşiktaşlı golcü, "Ligde evimizde yenilgi yüzü görmedik ve bizi orada yenmek her rakip için çok zor. Lyon da o maçta zor anlar yaşayacak." diye konuştu.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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BeşiktaşCenk TosunSporşenol GüneşUEFA
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