Cenk Tosun: Premier Lig çocukluk hayalimdi

İSTANBUL (AA) - Özel işleri için İstanbul'a gelen Cenk Tosun, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Everton'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Everton formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlatan yıldız futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Premier Lig'de oynamak çocukluk hayalimdi. Everton gibi büyük bir takıma transfer olmak çok büyük bir başarı. İnşallah orada ülkemizi ve burada yaşayan 80 milyon kişiyi gururlandırırım. Ülkemizi orada güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Başkanımız Fikret Orman başta olmak üzere transferde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Everton taraftarının önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Türkiye'den rekor bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olduğunu aktaran Cenk Tosun, "Beni çok gururlandırıyor. Bu rakamlara Türkiye'den Avrupa'ya gitmek gerçekten kolay bir iş değil. Türk futbolcuları Avrupa'da daha çok görmek istiyorum. İnşallah bu, genç kardeşlerimize bir ilham olur. Avrupa'da bizi temsil etmek için daha çok çalışırlar." şeklinde görüş belirtti.

Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce ile görüştüğünü belirterek, "Beni çok istiyordu. Bu transfer için çok uğraştı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Muhabir: Ercan Çakar