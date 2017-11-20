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Cenk Tosun ve Quaresma UEFA'ya açıklamada bulundu

- Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun: "Porto ve Leipzig maçlarını en iyi şekilde geçip Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirmek istiyoruz" - Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Quaresma: "Amacımız gruptan çıkmayı garantilemek. Bunu başaracağımıza inanıyorum"

Cenk Tosun ve Quaresma UEFA'ya açıklamada bulundu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaşfutbolcular Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Cenk Tosun ve Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacakları G Grubu karşılaşması öncesi UEFA'ya açıklamada bulundu.

Bu sezon attığı 4 golle Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın en skorer futbolcusu konumundaki Cenk Tosun, "Yüksekleri hedeflemek güzel ama böyle büyük bir turnuvada temkinli olmak gerek. Porto ve Leipzig maçlarını en iyi şekilde geçip Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirmek istiyoruz. Sonrasında maç maç düşünerek devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayı giydiği sürede kendisini çok geliştirdiğini ifade eden milli futbolcu, "Üç büyük kulüple adım anıldığında aklımda hep Beşiktaş vardı. Ben de Beşiktaş'ı seçtim. Bunu yaptığım için mutluyum. Burada Demba Ba ve Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Bu sezon ise kendimi tamamen kanıtladım." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 3 asistle bu alanda Neymar, Kylian Mbappe ve Anthony Martial gibi isimlerle zirveyi paylaşan Quaresma ise "Şu ana kadar iyi iş çıkardık ama henüz hiçbir şey belli değil. Porto ile yapacağımız maç, gruptaki yerimizi belirleyecek. Amacımız gruptan çıkmayı garantilemek. Bunu başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden Portekizli futbolcu, "Bu kulüp için oynadığım sürece sahada her şeyimi vereceğim. Taraftar bana her zaman inandı ve iyi davrandı. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor." yorumunu yaptı.

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