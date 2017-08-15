Cenk Tosun yeni sezona iddialı başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta forvet hattında Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek Cenk Tosun, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon takımının en golcü oyuncusu olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekibin 2017-2018'deki ilk iki resmi maçını da boş geçmedi.

Beşiktaş'ın oynadığı 5 hazırlık maçında kendini fazla gösteremeyen ve 2 gol atan Cenk, sezon başındaki resmi karşılaşmalarda ise farklı bir görüntü ortaya koydu. Hazırlık döneminde sadece Çin'de oynanan Schalke 04 karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle biten mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Cenk Tosun, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede siyah-beyazlı futbolcu, penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Cenk, bu sezonun ilk iki maçında da gol sevinci yaşamayı başardı.

Negredo ile rekabet içinde olacak

Beşiktaş'a geldiği 2014-2015 sezonundan itibaren farklı isimlerle bu yarışın içine giren siyah-beyazlı oyuncunun yeni takım arkadaşı, Negredo oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunda Demba Ba'nın gerisinde kalan ve 5 gol atabilen Cenk, sonraki sezon Mario Gomez ile aynı rekabeti yaşadı ve 8 golde kaldı.

Geçen sezon takımın en golcü oyuncusuydu

Geçen sezonun başında Vincent Aboubakar ile rekabete giren Cenk, devre arasından itibaren Demba Ba'nın da kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlı ekip adına Süper Lig'de 20 gol kaydetti.

Muhabir: Ercan Doğan



