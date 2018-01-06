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Cenk Tosun'a tebrik ve destek mesajları yağdı

İngiltere'ye transfer olan Cenk Tosun'a, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden oyunculardan tebrik mesajı geldi.

Cenk Tosun'a tebrik ve destek mesajları yağdı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşme imzalayan Cenk Tosun'a, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden oyunculardan sosyal medya aracılığıyla çok sayıda tebrik mesajı geldi.

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, Cenk Tosun'a başarılar dileyerek, "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa, Cenk Tosun" mesajını yazdı.

Futbol hayatını Borussia Dortmund'da sürdüren eski milli futbolcu Nuri Şahin ise esprili bir mesaj paylaşarak, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun (Liverpool hariç)." ifadelerini kullandı.

NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Cenk Tosun'dan övgüyle bahsederek, "Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar, vurduğu gol olur! Yolun açık olsun." dileğinde bulundu.

Bundesliga temsilcisi Freiburg'da oynayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ile milli takım kampında çekilen fotoğrafını "Büyük örnek. Yolun açık olsun abim." ifadeleriyle paylaştı.

Bir dönem İspanya'da Real Sociedad ve Villarreal formasını giyen eski Beşiktaşlı golcü Nihat Kahveci de milli oyuncuya duyduğu güveni, "Yolun açık olsun adam, Cenk Tosun. Bizi gururla temsil edeceğinden bir gram şüphemiz yok. 8 gol muhteşem olur sezon sonuna kadar, sizce?" ifadeleriyle dile getirdi.

Futbol hayatını Çin ekibi Shanghai Shenhua'da sürdüren eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba ise, "Transferin nedeniyle tebrikler Cenk Tosun. Sana birkaç yıl önce öğrettiğim hareketleri iyi hatırla, orada ihtiyacın olacak. Hoş geldin. Her şey gönlünce olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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