Cenk Tosun'dan bonservis rekoru





İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.

Son dönemde yükselen form grafiği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı şık gollerle dikkatleri çeken Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi.

Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.





- İki şampiyonluk yaşadı





Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'tan 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a, ardından da 2014-2015 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği 3,5 yılın ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

Golcü oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği süre içinde iki kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Gaziantepspor'da forma giyerken 2014-2015 sezonu için Beşiktaş ile anlaşan golcü oyuncu, siyah-beyazlılara gelirken de ilklere imza attı. Bu transferle birlikte Türkiye'de ilk kez bir takım, ara transfer döneminde bir sonraki sezon için transfer gerçekleştirdi.

Cenk ayrıca, Beşiktaş'a attığı imzadan birkaç gün sonra Gaziantepspor forması ile siyah-beyazlılara karşı sahaya çıktı.





- İlk golü 3 puan getirdi





Cenk Tosun, Beşiktaş macerasının başladığı 2014-2015 sezonunda 28 resmi karşılaşmada forma giydi.

Mersin İdmanyurdu ile oynanan sezonun ilk hafta maçında takımının tek golünü atarak siyah-beyazlı takıma 3 puanı kazandıran isim olan Cenk, ligde 18 karşılaşmada görev yaptı ve 5 kez fileleri havalandırdı.

Feyenoord ve Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının hepsinde oyuna sonradan giren ve toplam 9 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4 maçta 1 gol, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.





- Şenol Güneş ile kendini buldu





Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta takımın başına geçmesi Cenk Tosun'un da performansına olumlu yansıdı.

Güneş ile birlikte siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda daha çok forma şansı bulmaya başlayan golcü oyuncu, ligde 29 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol attı.

Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı sezonda Mario Gomez ile birlikte siyah-beyazlı ekibin gol ayaklarından biri olan milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tümünde forma giydi ve 6 karşılaşmada 2 gol attı. Cenk, Türkiye Kupası'nda da 8 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Cenk Tosun, Şenol Güneş ile birlikte ikinci sezonunda da gollerine devam etti ve 24 kez fileleri havalandırdı.

2016-2017 sezonunda 33 lig karşılaşmasında 20 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının hepsinde oynamasına rağmen tek gol kaydetti. Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta görev alan oyuncu, 3 maçta gol atmayı başardı. Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda oynadığı tek maçta ve TFF Süper Kupa karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.





- Bu sezon zirve yaptı





Cenk Tosun, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla bu sezon zirveye çıktı.

Beşiktaş'taki kariyeri boyunca Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Alvaro Negredo gibi oyuncularla rekabet halinde olan milli oyuncu, sezonun ilk yarısında ligdeki 16 maçta 8 gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'a 6 maçta 4 kez gol sevinci yaşatan "Tosun Paşa" lakaplı futbolcu, birer kez görev aldığı Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.





- Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gollerin sahibi





Cenk Tosun'un Avrupa'da dikkati çekmesinin en önemli faktörü ise attığı şık goller oldu.

Siyah-beyazlı oyuncunun geçen sezon Vodafone Park'ta 3-3 sona eren Benfica maçında attığı ilk gol, UEFA'nın düzenlediği anket sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarında geçen yıl atılan en iyi gol olarak seçildi.

Cenk'in bu sezon Porto deplasmanında uzaktan attığı gol de aynı şekilde en iyi gol olarak birinciliğe layık görüldü.

Öte yandan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu oldu. Cenk, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 23 kez gol sevinci yaşadı.