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Cenk Tosun'un transferi İngiliz basınında

- Premier Lig'in açıklamasından: - "(Everton Teknik Direktörü) Allardyce, transferin gerçekleşmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı" - Daily Mail: - "Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" - BBC Sport: - "Cenk Tosun, attığı gollerle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasına önemli katkıda bulundu"

Cenk Tosun'un transferi İngiliz basınında


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın BeşiktaşCenk Tosun'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle yayınlanan videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi.

Ligin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde ise, Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce'ın oyuncu izleme ekibinin transfer listesinde Cenk Tosun'un ilk sırada yer aldığı vurgulanarak, "Allardyce, transferin gerçekleşmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı." yorumunda bulunuldu.


- "Lukaku'nun boşluğunu doldurdu"


Daily Mail gazetesi, Cenk Tosun'u geçen sezon Everton'da forma giyen Manchester United'ın Belçikalı golcüsüne benzeterek, "Everton, Romelu Lukaku'nun boşluğunu Cenk Tosun'u kadrosuna katarak doldurdu" başlığını kullandı.

Everton ile Tottenham arasında 13 Ocak'ta oynanacak lig maçıyla milli golcünün sahaya çıkabileceği kaydedilen haberde, Cenk Tosun'un Everton'ın en önemli silahı haline gelebileceği vurgulandı.

Sun gazetesi, "Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı" başlığıyla yayımladığı haberde, milli oyuncunun Beşiktaş'ın başarısında kilit rol oynayan isimler arasında yer aldığını belirtti.

Haberde, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda Cenk Tosun'un rolüne değinilerek, "Türk devi Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaştığında, 26 yaşındaki golcü 20 gole imza atmıştı." ifadeleri kullanıldı.


- "En iyi fiyata aldık"


İngiliz yayın kurumu BBC Sport ise pazarlıklar nedeniyle geciken transferin, Everton ile Liverpool arasında dün oynanan İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmasının devre arasında sonlandığını okuyucularına duyurdu.

Bu transfer için Everton'ın kasasından 27 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı iddia edilen haberde, Allardyce'ın, "Avrupa transfer piyasasında, Cenk Tosun seviyesinde bir oyuncuyu alabileceğimiz en iyi fiyata aldık." ifadeleri manşete çıkarıldı.

Haberde, milli futbolcunun performansını son yıllarda yükselttiği belirtilerek, "Cenk Tosun, attığı gollerle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasına önemli katkıda bulundu." değerlendirmesi yapıldı.






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