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Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı

- Turnuvaya 11 ülkeden 470 sporcu katılıyor

Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı


İZMİR (AA) - Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası 11 ülkeden 470 sporcunun katılımıyla başladı.

Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ile Çeşme Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belçika, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, İran, Sırbistan, Gürcistan, Özbekistan'dan 470 sporcu mücadele ediyor.

18 Haziran Pazar günkü final müsabakalarıyla tamamlanacak turnuvanın sembolik açılış hamleleri, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Ukraynalı sporcu Vladimir Baklan ile Türk sporcu Betül Cemre Yıldız tarafından yapıldı.

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Çeşme Açık Satranç TurnuvasıSatrançTurnuva
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