Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

"Cezayı bireyselleştirmek lazım"

- Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: - "Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum"


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında çıkan olaylara değinerek, "Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum." dedi.

Kulüpler Birliği Vakfında başkan yardımcılığı görevini sürdüren Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk futbolunun birçok sıkıntıları olduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların en önemlisinin hakem hataları olduğuna dikkati çeken Tankut, "Video hakem uygulamasının ocak ayında devreye girmesinin planladığı konuşuluyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız toplantıda bunlar dile gelecek. Kaldı ki onlardan daha önemlisi de sporda şiddet. Süper Kupa'da gördüklerimiz... Kulüplerin ve seyircilerin almış olduğu cezalar... Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum. Cezayı bireyselleştirmek lazım. Kim ya da kimler yapıyorsa onlara vermek lazım. Onun üzerine gideceğiz. En önemli çalışmalarımız bireyselleştirme konusunda olacak." diye konuştu.


- Medipol Başakşehir maçı


Ligin 2. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu belirten Tankut, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edeceğini hatırlattı.

Tankut, "Hem Sevilla hem de bizimle oynayabilecek geniş bir kadroları mevcut. Onu baz almayıp kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Sahamızda alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Puan ya da puanlarla ayrılırsak bizim için çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Tankut, takımda sakat oyuncuların bulunduğunu ancak onların yerine oynayacak futbolculara da sahip olduklarını anlattı.

Yevgen Seleznov'un ve Mustapha Yatabare'nin başka takımlara transfer olacağı iddialarının sorulmasına Tankut, şöyle yanıt verdi:

"Yatabare'nin bir, Seleznov'un iki yıllık sözleşmesi var. Bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Bu dedikodular takımımızın motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu dedikodular yerine gerçek varsa ortaya çıkarılır ve bir şeyler söylenir. O zaman bir değerlendirme yaparız."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Ferudun Tankut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5