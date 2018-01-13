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Chelsea evinde puan kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23. hafta maçında Leicester City ile golsüz berabere kaldı.

Chelsea evinde puan kaybetti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23. hafta maçında Leicester City ile golsüz berabere kaldı.

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leicester City'i ağırladı.

Sahasında oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, rakibine göre daha fazla pozisyon bulduğu karşılaşmada skor üretemedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen Ben Chilwell, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31'e yükseltti.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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Chelseaİngiltere Premier LigLeicester CitySpor
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