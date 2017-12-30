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Chelsea farklı kazandı

- Chelsea konuk ettiği Stoke City'yi 5-0'la geçerken, Liverpool ise yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın golleriyle Leicester City'yi 2-1 yendi

Chelsea farklı kazandı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Stoke City'yi 5-0 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Stamford Bridge Stadı'ndan oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 3. dakikada Antonio Rüdiger, 9. dakikada Daniel Drinkwater, 23. dakikada ise Pedro'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarına devam eden Chelsea, 73. dakikada penaltıdan Willian ve 88. dakikada Davide Zappacosta'nın golleriyle farkı açarak mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 45 yapan Londra temsilcisi maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 20 puanla 14. sırada kaldı.


- Liverpool Salah ile kazandı


Üst sıralarda kalma mücadelesi veren Liverpool ise geriye düştüğü maçta ağırladığı Leicester City'yi yenmeyi başardı.

Konuk ekip Leicester City, henüz 3. dakikada İngiliz milli oyuncusu Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın 52. ve 76. dakikada fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 yendi.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta Liverpool, puanını 41'e çıkararak 4. sıraya yükselirken, Leicester City ise 27 puanla 8. sırada kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
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