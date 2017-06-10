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Cimnastikte hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

-Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Çatalbaş: - "Bütün amacımız Tokyo'da 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara grup halinde katılma imkanını sağlamak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık anlamında bir programımız var ve o programı uyguluyoruz"

Cimnastikte hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları


EDİRNE (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, "Bütün amacımız Tokyo'da 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara grup halinde katılma imkanını sağlamaktır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık anlamında bir programımız var ve o programı uyguluyoruz." dedi.

Çatalbaş, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Yıldızlar Gençler Bireysel Grup Yarışması'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun artistik, ritmik, trambolin ve aerobik cimnastik alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin cimnastik alanında son beş yılda büyük çıkış yaptığını belirten Çatalbaş, "Bu başarıda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu katkılar çok daha yüksek seviyede. Onun getirisi olarak madalya anlamında ülkemize dönüşleri çok daha fazla olmaya başladı. Tüm branşlardaki temel eğitim olan cimnastiğe halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Herkesin spor yapmasına imkan verilen bir ortamın olduğunu anlatan Çatalbaş, hem donanım hemde tesis açısından yeterli olduklarını ifade etti.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını anımsatan Çatalbaş, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bütün amacımız Tokyo'da 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara grup halinde katılma imkanını sağlamak. Olimpiyatlara hazırlık anlamında bir programımız var ve o programı uyguluyoruz. Pazartesi günü Mersin'deki olimpik merkezimizde kampımıza başlayacağız. Bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'dır. Ritmik cimnastikte ilk defa böyle bir katılım sağlayacağız. Tabii ki kontrol müsabakalarını kota anlamında geçersek ilk defa katılmayı düşünüyoruz."

Yarışmaya katılan Türkiye'deki 25 kulüpten 73 sporcu, açılış seremonisinin ardından yeteneklerini sergiledi.

Yarışma yarın sona erecek.

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2020 Tokyo OlimpiyatlarıCimnastikDerviş ÇatalbaşHedef
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