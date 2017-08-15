Çin şirketleri futbola yatırımda hız kesmiyor





İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Avrupa'nın köklü ve başarılı kulüplerini satın alarak dikkatleri üzerine çeken Çinli yatırımcılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yeni sahibi oldu.

Çinli iş adamı Jisheng Gao'nun 210 milyon sterlin karşılığında Southampton'ın hisselerinin yüzde 80'ini satın alması, Çin şirketlerinin daha önce yatırımda bulunduğu diğer Avrupalı kulüplerini akıllara getirdi.

İngiltere'de Southampton, Manchester City, Aston Villa, West Bromwich Albion ve Birmingham City, İtalya'da Milan ile Inter, İspanya'da Atletico Madrid, Espanyol, Valencia ile Granada ve Fransa'da Nice ile Sochaux, Çin şirketlerinin kontrolünde.





- En fazla kulüp İngiltere'den





İngiltere, Çinli iş adamlarının en fazla futbol kulübüne yatırım yaptığı ülke olarak dikkati çekiyor.

Premier Lig ekipleri Southampton, Manchester City ve West Bromwich Albion'ın yanı sıra İngiltere Championship'te mücadele eden Aston Villa, Wolverhampton Wanderers ve Birmingham City'nin hisselerinin bir bölümü, Çinli yatırımcıların elinde bulunuyor.

BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) kurucusu El Nahyan ailesinin üyelerinden Mansur bin Zayed El Nahyan, 2008 yılında eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra'ya 265 milyon sterlin ödeyerek aldığı Manchester City'nin yüzde 13'lük hissesini, 7 yıl içinde devlet destekli Çin Medya Sermaye (CMC) ve CITIC Sermaye şirketlerinden oluşan konsorsiyuma aynı fiyata sattı.

İngiliz liginde 1919-1920 sezonunda şampiyonluk yaşayan, 5 kez de Federasyon Kupası'nı müzesine götüren West Bromwich Albion'ın yüzde 88'lik hissesi de geçen yıl Çin'in Yunyi Guokai şirketine devredildi.

Championship takımlarından Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa'nın tamamı, Birmingham City'nin ise yüzde 11'lik hissesi, Çin şirketlerinin kontrolünde yer alıyor.





- İtalya'da Milan ve Inter





İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekipleri Milan ve Inter'in çoğunluk hisseleri, Çinli yatırımcılar tarafından satın alındı.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası kulvarlarda başarı elde edemeyen Milano temsilcileri, Çinli yatırımcıların transfer döneminde harcadığı paralarla eski günlerine dönmek istiyor.

Silvio Berlusconi'nin 31 yıldır sahibi olduğu Milan'ın yüzde 99,93'lük hissesi, yaklaşık 740 milyon avro bedelle Çinli iş adamı Li Yonghong'un sahibi olduğu Rossoneri Sport Investment Lux'a devredildi.

Yüzde 31'lik payı aynı zamanda kulüp başkanlığını da yürüten Endonezyalı iş adamı Eric Thohir'de bulunan Inter'in geriye kalan yüzde 68,55'lik hissesi de geçen yıl elektronik aletler üreten Çin firması Suning Holdingler Grubu'na satıldı.





- La Liga'dan 4 kulüp





Çinli yatırımcıların, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) yer alan Atletico Madrid, Espanyol, Valencia ve Granada kulüplerinde ortaklıkları var.

Çin'in en büyük şirketlerinden Dalian Wanda Grup'un sahibi Wang Jianlin, 2015 başında Atletico Madrid'in yüzde 20'lik hisselerini yaklaşık 45 milyon avro karşılığında satın aldı.

Barcelona kentinin takımı Espanyol'un yüzde 56'lık hissesi, geçen sene başında yaklaşık 64 milyon avroya Rastar Grup'un sahibi Çinli iş adamı Chen Yansheng'e satıldı.

İspanyol kulübü Granada'da İtalyan iş adamı Gino Pozzo, geçtiğimiz yıl hisselerin çoğunluğunu aynı zamanda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta da ortaklığı bulunan Çinli iş adamı Jiang Lizhang'a devretti.





- Fransa'dan Nice ve Sochaux





Çinli milyarder iş adamları, Fransız temsilcileri Nice ve Sochaux'nun da bir kısım hisselerini elinde bulunduruyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in formasını giydiği Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nice'in yüzde 80'lik hissesi, 2016'da Çinli iş adamları Chien Lee ve Alex Zheng'in de ortakları arasında yer aldığı konsorsiyuma satıldı.

Fransa İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Sochaux da, geçen yıl Hong Kong merkezli Ledus şirketinin kontrolüne geçti.

Öte yandan Çekya ekibi Slavia Prag ile Hollanda temsilcisi ADO Den Haag'ın da hissedarları arasında Çinli yatırımcılar yer alıyor.