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Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza

- Tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep'i 2-0 mağlup eden İspanyol Garbine Muguruza, şampiyonluğa ulaştı

Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza


İSTANBUL (AA) - ABD'de düzenlenen Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Garbine Muguruza, tek kadınlarda Rumen Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sert zeminde düzenlenen 5,2 milyon dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 2 numarası Halep ile klasmanda 6. sırada yer alan Muguruza karşı karşıya geldi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Muguruza, 56 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk zaferini elde etti.

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Cincinnati Açık Tenis TurnuvasıGarbine MuguruzaSimona HalepTenis
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