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Clarence Seedorf Regnum Carya’ya geliyor

18 Haziran-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Regnum Carya’da gerçekleşecek olan Real Madrid Foundation Clinic Türkiye açılışına konuk olacak efsanevi futbolcu Clarence Seedorf, kampa katılacak çocuklarla top koşturacak.

Clarence Seedorf Regnum Carya’ya geliyor
Hollanda ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde kariyerinin zirvesini yaşamış ünlü futbol yıldızı Clarence Seedorf, 18 Haziran 2018, Pazartesi günü Regnum Carya’da gerçekleşecek Real Madrid Clinic açılışına konuk oluyor.

3 ay boyunca Regnum Carya’ya ait profesyonel sahalarda, 6-16 yaş çocukların dünya standartlarında eğitimiyle devam edecek Real Madrid Foundation Clinic Türkiye kampının açılışı, futbol şöleni havasında geçecek. Açılışta çocuklarla futbol oynayacak Seedorf, maç taktiklerini minik ve genç katılımcılarla paylaşacak.

Real Madrid dışında; AFC Ajax, Inter Milan gibi futbol kulüplerinde oynayan ve futbol hayatı boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 farklı kulüpte 3 kez kupa kaldıran tek futbolcu olma özelliği taşıyan Clarence Seedorf, Deportivo La Coruna’da Teknik Direktörlük görevi de yürüttü.
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