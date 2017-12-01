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Cleveland Cavaliers durdurulamıyor

Deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-114 yenen Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Cleveland Cavaliers durdurulamıyor

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Cleveland Cavaliers deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Cavaliers'in galibiyet serisini 10 maça çıkardığı mücadelede, Kevin Love 25 sayı, 16 ribaunt, LeBron James 24 sayı, 6 ribaunt ve 12 asistle skora katkı sağlarken, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Atlanta Hawks'ta Dennis Schroder'in 27, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 22 ve Marco Belinelli'nin 18 sayısı sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

Celtics Irving ile kazandı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 108-97 yendi. Ev sahibi ekipte Kyrie Irving 36 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle öne çıkarken, Al Horford 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Marcus Morris 17 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Dario Saric'in 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jonathan Clay Redick 17 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 114-121

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 108-97

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 111-110

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 91-103

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 107-126

Muhabir: Yunus Kaymaz


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Amerikan Basketbol LigiCleveland CavaliersErsan İlyasovaSpor
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