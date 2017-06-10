Çocuk eskrimciler, Eskişehir'de mücadele edecek

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2017 faaliyet takviminde yer alan Süper Minikler ve Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası, 12-19 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Süper Minikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası'na 8-13 yaş aralığındaki bin 465 sporcu katılacak.

Nisan ayında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası organizasyonundan sonra en yüksek katılımın gerçekleşeceği organizasyon olma özeliğini taşıyan şampiyonada, minikler kategorisinde 928, süper minikler kategorisinde ise 537 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, eskrimde 2016'dan beri devam eden başarıların aileler ve çocukların da ilgisini çektiğini vurguladı.

Bu yılın geçen seneye oranla çocuklara yönelik organizasyonlarda katılımcı sayısındaki artışın neredeyse yüzde 50'ler düzeyine çıktığını belirten Atalı, "Bu durum, teknik heyetimizin seçme ve değerlendirme sürecine olumlu yansıyacak ve geleceğin şampiyon sporcuları, bugün sayısı bin 500'lere ulaşan çocuk eskrimcilerden çıkacak." ifadelerini kullandı.

