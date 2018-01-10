



SAMSUN (AA) - Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar için başlatılan "Çocuk evlerinden golfe, golften olimpiyatlara" projesi kapsamında 70 çocuk, golf öğreniyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çocuk evlerinde kalan çocuklara golf öğretiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünün sahasında yapılan eğitimde çocuklara, antrenörler tarafından golf sobası ile vuruş teknikleri anlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, proje kapsamında 9-12 yaşlarındaki 70 çocuğa golf eğitimi verileceğini söyledi.

Projeyi devlet koruması altındaki çocukları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için gerçekleştirdiklerini belirten Karayılmaz, "Proje kapsamında yetenekli çocukları da keşfederek, elit sporcu adayı olarak golf sporuna yönlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde eğitim verilen çocuk sayısı 200'e çıkacak. Projedeki hedefimiz, eğitim verilen çocuklardan en az yüzde 5'ini uluslararası arenada tanınır bir sporcu haline getirmek." diye konuştu.







