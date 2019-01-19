Çocuklar için su balesi ve bilinmeyenleri

Röp: Burcu AKKAYA TELCİ

Konservatuvar klarnet bölümünde okurken kendi ısrarı ilene başlayarak 10 yıl bu sporu sürdüren ve Bulgaristan yarışında ikili dalda ülkemize altın madalya kazandıran eski Milli Sporcu’la artistik yüzmeyi konuştuk. Müzik öğretmeni Yıldırım, kendisini müzikte okullu, sporda alaylı olarak tanımlıyor ve ortağı Başak İyigel ile birlikte yarı zamanlı olarak antrenörlük yapıyor. Halk arasında çok bilinmeyen, bilinirliği de daha çok su balesi adıyla olan; senkronize yüzme, artık ‘artistik yüzme’ (2017’den itibaren) olarak tanımlanmaya başlamış. Eskiden Televizyonda olimpiyatları açtığımız zamanlar görsel bir şölen olarak izlediğimiz bu estetik sporun günümüz çocuklarının yaşamına etkilerini konuştuk.Genellikle 6,5 yaş uygundur. Çocuğu beş yaşındayken başvuranlar da var. Ancak çocuklar yaşları küçük olduğu için zorlanabiliyor. Sporcu olmak için 5,5- 9 yaş idealdir. Bunun dışında hobi olarak her yaşta başlanılabilir.Herkes sağlık için senkronize yüzme yapabilir. Sporcu olmak için ise doğal eklem esnekliği bekleniyor. Uzun bacaklı olmak bir avantaj sağlıyor. Bu aynı zamanda uluslararası bir kriter…Evet, başlangıçta bir heves geliyorlar sonra kimi çocuk hayal kırıklığına uğruyor kimisi devam ediyor. Çok küçük yaşta olanlar, “Annemi özledim!”, “Babamı özledim!” diye ağlıyor suda bazen. Hep diyorum ki bu spor kana karışan bir zehir. Karıştıysa çıkmıyor. Çocuk yaştan beri bu sporu yapanlar genellikle ileride de ikinci meslek olarak yapıyor. Çünkü çok yaygın bir spor değil. Montessori mantığı var. Büyükler küçükleri çalıştırıyor.Türkiye’de bu spor 1993 yılında başladı. Ben 12 yaşında bir sınıf arkadaşımla birlikte gazete ilanında görerek keşfetmiştim. Hatta memur oldukları için, “Ailem acaba gönderebilir mi?” diye şüphedeydim. Çok pahalı bir spor ama biz o paraları vermedik. Şimdi yarışma olacaksa özel mayo dikiliyor. Yarışlarda hakem karşısında teknik puanlama hareketleri yapılırken ise siyah mayo ve beyaz bone bir örnek giyiliyor.Neler kattığı yanıtlaması zor bir soru… Birincisi müzisyen olmamın faydasını gördüm. Bu iş de ritim ve hissetme işi… En önemlisi hiçbir zaman iş kaygısı yaşamadım. Su balesi yaptığım gruplarda müzikleri kesip birleştirme işini ben yapardım. Ritim duygusu ve nefes kullanımı gibi konularda da daha çabuk ilerledim. Enstrümanda da saatlerce aynı pozisyonda duruyorsun. Yorulmuyorsun. İkisi birbirine girift ve faydalı oldu.Doğru evet, çok ülke gezdim. İngilizcemi geliştirdim. Spor yapmanın egosu çok farklı. Adrenalin ve heyecan olarak çok besleyici olduğunu düşünüyorum.Tanınan bir spor olduğunu düşünmüyorum. Başka ülkelerde de mesela İspanya’da bile tanındığını düşünmüyorlar. Hatta sansasyonel bir olay ama İspanyol Milli Takımı tanınmak için bir dergiye soyunmuştu… Orta ölçekli milli takım başarılarımız var. Avrupa ve dünyada ise finale kalmışlığımız var. Ancak olimpiyatlara hiç katılamadık. Her gelen jenerasyon bir öncekinden daha ileride. Olimpiyatlarda yarışıldığını görmeyi çok isterim.Bıraktığımı kabullenmem iki yıl sürdü bir kere... Önceleri daha seyrek gitmeye başladım. Sonra giderek azaldı. O vakti başka şeylere ayırmaya başladım. Jübilem İstanbul’daki 2003 A kupası idi.Amerikalı oyuncu Ester Williams’tan geliyor sanırım. Suda şekilli ve ritmik yüzmeleri ile başlayan 1944 yapımı bir filmde de görülüyor sahne olarak. Aslında 2013 kurallarından beri erkekler de bu spora eklendi. Sporun adı daha çok duyulsun ve daha dikkat çekici olsun diye düşünülerek kadın erkek mixed düet olarak yapılmaya başlandı. Erkekler artık şampiyonalarda da yer alıyor ama çok estetik göründüğünü düşünmüyorum.Her sporda olduğu gibi sakatlık riskleri var. En çok dizlerde görülüyor. Dizler yuvarlak çevirme hareketi nedeniyle fizik dışı hareket ediyor. Yuvarlak çevirme zamanla dizlerde deformasyona yol açabiliyor. Onun dışında omuz sakatlıkları ve tenisçi dirseği denilen şey olabiliyor. Bazen de yeterince ısınmamak sorun yaratabiliyor. Teknik figür puanlamalarında yavaş hareketler genelde daha iyi olarak algılanıyor.En güzeli; herhangi bir dalda üst düzey sporcu ise mevcut kondisyonunu koruyacak kadar minimumda antrenman yapıp sınav stresini atlatır atlatmaz kaldığı yerden devam etmesi. Bunu spor olarak yapan çocuklar yemeğini bile arabada yiyor, ödevlerini arabada yapıyor. Yarıştan bir hafta önce de kampa giriyorlar. Bu nedenle bunlara tolerans gösterebilecek okulları tercih ediyorlar.Bırakanlarda kilo alımı, bunalım gibi ekstra üzüntüler olabiliyor. Spor kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.Evet, İstanbul, Eskişehir ve İzmir’de yapılıyor. Antalya’da da girişimler olduğunu duymuştum.Çeşitli kaynaklara göre su balesi eskiden sirklerde gösteri olarak yapılıyor. Spor olarak kabul edilme tarihi 1952. Senkronize yüzme dalında ilk Dünya Şampiyonası 1973’te yapılıyor ve Olimpiyat programına dahil edilmesi ise 1984 yılında oluyor. Su balesinin kara çalışması da oldukça önemli. Örneğin iki saatlik bir antrenmanın ilk bir saati kara çalışması olarak yapılıyor. İstanbul’da aylık olarak 300-500 TL. gibi rakamlara senkronize yüzme dersi alınabiliyor. Kullanılan malzemeleri; mayo, bone, terlik, havlu, tayt, mat, ağırlık, plates bandı ve bale patiği olarak saymak mümkün.