Çocukluğu ameliyatla geçti, badmintonla hayatı değişti

ISPARTA (AA) - MURAT YOLCU - Isparta'da yaşayan ve doğuştan sağ bacağı diğerinden kısa olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki Sedat Tümkaya, 12 yıl boyunca geçirdiği 25 ameliyatın ardından başladığı badmintonda son 5 yıldır Türkiye Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmıyor.

Sedat, engellinin giderilmesi için 8 aylıkken ilk ameliyatını oldu. 12 yıl boyunca bacağının uzatılması ve bileğindeki eksikliğin giderilmesi için 25 kez ameliyat olan Sedat Tümkaya'nın iki bacağı arasındaki 16 santimlik fark 6 santime indi.

Sedat Tümkaya, 2008 yılında sona eren ameliyatların ardından 2011 yılında badminton sporu ile tanıştı. Lise eğitiminin başlangıcına kadar kaldığı Hatay'da okul öğretmeninin teşviki ile badmintona başlayan Sedat, daha sonra Isparta'ya geldi ve aynı yıl profesyonel oldu.

Antrenmanlarının ardından ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda istediği başarıyı elde edemeyen Sedat Tümkaya, sonraki şampiyonada final maçında yenildi, ancak milli sporcu olarak İspanya'daki şampiyonaya katılmaya hak kazandı.





- Üst üste 5 kez Türkiye şampiyonu oldu





2012 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye ikinci olarak dönen Sedat Tümkaya, SL4 kategorisinde girdiği Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 2013 yılında ilk birinciliğini elde etti.

İlk şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 2017 yılına kadar birinciliği kimseye bırakmayan Sedat, katıldığı uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında 20'nci sıradan 5'inci sıraya yükseldi.

Sedat, AA muhabirine yaptığı açıklamada doğuştan engelli olduğunu, sağ bacağının, diğerinden kısa olarak dünyaya geldiğini ve bileğini de oynatamadığını söyledi. Doğduktan 8 ay sonra bacak kısalığını gidermek için ameliyatlara başladığını anlatan Sedat Tümkaya, ameliyatlarının 2008 yılına kadar devam ettiğini kaydetti.

Bu süreç içerisinde 25 kez ameliyat geçirdiğini dile getiren Sedat Tümkaya, "Bunların yarısı bacağı uzatma, yarısı da bileği düzeltme oldu. Sonraki 3 yıl aldığım besinlerle bacağı sağlamlaştırmaya çalıştık." dedi.

Sedat Tümkaya, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Sporun hayatında çok şey değiştirdiğini anlatan Sedat, şöyle konuştu:

"Normalde içine çok kapanık, öz güven eskiliği olan bir insandım. Spor sayesinde bunları aştım. İlk antrenmanlara geldiğimde bırakın şort giymeyi eşofmanla sahaya çıkmayı utanıyordum. Diğer arkadaşların engeli yoktu. Spor sayesinde bunları aştım. Farklıyım, farklı olmak hoşuma gidiyor. Tüm engelli arkadaşlarım spor yapsınlar. Spor gerçekten hayata bağlıyor. Ben spor yapmasaydım bu duruma gelemezdim. "





- Antrenör Özlem Tuar: "Sedat'ın hayatına dokunduk"





Badminton antrenörü Özlem Tuar da eğitmenliğini yaptığı ilk engelli sporcusunun Sedat olduğunu, Sedat'ın başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Amaçlarının daha fazla engelliye ulaşmak olduğunu belirten Tuar, bu şekilde engellilerin sosyal yaşama katılmalarını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Asıl engelin insanın zihninde başladığını anlatan Tuar, "Zihindeki engeli kaldırdıktan sonra hiçbir engel kalmayacağını düşünüyoruz. Biz Sedat'ın hayatına dokunduk. Sedat da inşallah diğer arkadaşlarının hayatına dokunur." diye konuştu.