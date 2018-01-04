



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, çocukluğundan beri hayal ettiği yerde olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan Oğuz Kağan, çocukluğundan beri sarı-lacivertli renklere gönül verdiğini vurgulayarak, "Bu, tarifi mümkün olmayan bir duygu. Fenerbahçe'nin maçlarını tribünlerden takip ederken şimdi burada kulübün içerisinde bir sporcu olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Hayalinin gelecekte Fenerbahçe'de takım kaptanlığı olduğunu kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası bugün baktığımda hayal ettiğim yerde, sevdalısı olduğum kulübün A takımında yer almaktayım. Gelecek için en büyük hedefim Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmak ve uzun yıllar bu formaya hizmet etmek olacaktır. Sonrasında ise İngiltere Premier Lig'de forma giymek gibi bir hedefim var diyebilirim." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Oğuz Kağan Güçtekin, şunları kaydetti:

"Sezon başında takımımıza yabancı futbolcular katıldı. Takımın küçük çaplı bir revizyona girmesi, takım içi uyumun da doğal olarak zaman almasına sebep oldu. Ama geçtiğimiz 7-8 hafta boyunca çıktığımız hiçbir müsabakadan mağlubiyetle ayrılmadık. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak çıkışa geçtik ve zirvedeki yarışta ne kadar büyük bir aday olduğumuzu gösterdik. Başta Aykut hocamız, Volkan ağabey ve Mehmet ağabey takımla yaptıkları konuşmalarda potansiyelimizin farkına varmamızı sağladılar ve takımın bütünleşmesinin yanında çıkışa geçmesine de yardımcı oldular."

Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'de geride kalan ilk yarıda Fenerbahçe formasıyla 4 maçta toplam 53 dakika süre aldı.