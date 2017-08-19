



ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Ahmet İlhan Özek, tecrübesiyle kırmızı-siyahlı takıma yararlı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ahmet İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon bitmeden kırmızı-siyahlı ekiple çalışmalara başladığını, bu nedenle uyum sorunu yaşamadığını ifade etti.

Sezon öncesi Ankara ve Hollanda'da kamp yaptıklarını ve bu süreçte çok iyi çalıştıklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Zaten geçen sezon bitmeden takıma katılmıştım ve çok çabuk uyum sağladım." dedi.

Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu ve kırmızı-siyahlı ekipte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ahmet İlhan, "Tecrübemi, varımı yoğumu bu kulübe aktarmak, arkadaşlarıma ve takıma yararlı olmak istiyorum." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin güzel günler yaşayacağına inancının tam olduğuna vurgu yapan Ahmet İlhan Özek, "Takım olarak gerçekten çok güzel bir uyumumuz var, arkadaşlık çok güzel. Hocayla da zaten arkadaş gibiyiz. Bildiğiniz gibi içeride ne kadar sert biri olsa da dışarıda çok iyi bir arkadaştır." ifadelerini kullandı.





- "Serdar Gürler ile stilimiz yakın"





Ahmet İlhan, kırmızı-siyahlı ekiple başarılı geçirdiği sezonun ardından Osmanlıspor'a transfer olan Serdar Gürler ile oyun stillerinin yakın olduğunu anlattı.

Serdar Gürler ve Aydın Karabulut'un Gençlerbirliği'nde iyi bir sezon geçirdikten sonra ayrıldıklarını hatırlatan Ahmet İlhan Özek, şunları aktardı:

"Özellikle Serdar çok iyi bir performans sergiledi. Serdar ile pozisyonlarımız ve oyun stilimiz birbirine çok yakın. Onun bıraktığı işi burada devam ettirmek, hatta daha fazlasını yapmak istiyorum. İnşallah da öyle olacak, kendime çok güveniyorum. Taraftarımızın kafasında da hiçbir şey kalmasın. Haftalar ilerledikçe bunu göreceklerini düşünüyorum."





- "Sezonun öneminin farkındayız"





Ahmet İlhan, Gençlerbirliği'nin hayatını kaybeden duayen başkanı İlhan Cavcav'ın isminin Süper Lig'de bu sezona verilmesinin anlamının farkında olduklarını vurguladı.

"Bu sezonun bizim için önemini söylemeye gerek bile yok." ifadesini kullanan Ahmet İlhan, "İlhan Cavcav Sezonu'na galibiyetle başlamak isterdik ama olmadı. Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet alabilecek pozisyonları da ürettik ancak golle sonuçlandıramadık. Atiker Konyaspor karşısında galip gelerek, ilk 3 puanımızı almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.