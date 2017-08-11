



İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, çok inanılmaz bir yarışma olduğunu söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Guliyev, bu başarıyı elde edebileceğine sene boyunca inandığını dile getirdi.

Atletizmde dünya şampiyonluğunun en büyük isteği olduğunu vurgulayan Guliyev, "Benim için çok inanılmaz bir yarışma oldu. Bunu başarabileceğime sene boyunca inanmıştım. Bundan sonra inşallah olimpiyatta madalya gelir. Usain Bolt burada olsun isterdim ama olmadı. Sıra bizde, inşallah daha iyi olur. Azerbaycan bayrağıyla tur atma isteğim vardı. Ben bunu yaptım. Yarış çok zor geçti. Bütün sporcular çok hazırdı. Yarışta kim kuvvetliyse o kazandı." diye konuştu.

Ramil Guliyev sözlerini kendisine destek olan herkese teşekkür ederek tamamladı.