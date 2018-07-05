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"Çok mücadeleci ve zor bir gruba düştük"

- Türk Telekom Başantrenörü Gören: - "Türk Telekom'un ve Ankara'nın bu kulvarda olmasından dolayı gururluyuz"


ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, ULEB Avrupa Kupası'nda çok değerli takımların mücadele edeceğini belirterek, "Çok mücadeleci ve zor bir gruba düştük." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada C Grubu'nda İspanya'nın Valencia, Rusya'nın Zenit, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento, Sırbistan'ın Partizan NIS ve Fransa'nın ASVEL takımlarıyla eşleştiklerini hatırlatarak, başarılı bir performans sergileyerek gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Türk Telekom'un Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne başlarken kendisine büyük hedefler koyduğunun altını çizen Gören, "Bizler de teknik ekip olarak kulübümüzle aynı mantıktayız. Kulübün vizyonu açısından burada olmayı çok istedik. ULEB Avrupa Kupası, THY Avrupa Ligi ile birlikte 40 takımın mücadele ettiği en değerli organizasyon. Türk Telekom'un ve Ankara'nın bu kulvarda olmasından dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Gören, Ankara'nın Süper Lig ve Avrupa kupasını özleyen bir kent olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom olarak yıllardır Ankara basketbolunun lokomotifi durumundayız. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de bunu sağlayacağız. Ankaralılar, takımlarını Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele ederken görecek. Kupada çok değerli 24 takım var. Biz de kupanın en zor grubuna düştük diyebilirim. Çok mücadeleci ve zor bir gruba düştük. Kadromuzun güçlü olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlarla başa baş oynayarak her açıdan hem Türk basketbolunu hem de Ankara basketbolunu başarıyla temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




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